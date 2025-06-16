Kumluca'da ATASEM kursiyerlerinin eserleri sergilendi

El işi, boyama, dikiş, nakış gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı serginin 20 Haziran'a kadar açık kalacağını dile getiren Demir, gelecek yıl farklı alanlarda da kurs açacaklarını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi (ATASEM) Kumluca kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

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