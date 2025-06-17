Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü

Laboratuvarda görevli 4 personel gazdan etkilendi, bir kişi de alevler nedeniyle yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, laboratuvardaki gaz tahliye edildi.

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