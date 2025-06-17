Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

Kentte hava sıcaklığı 33,5, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 44'e ulaştı.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin farklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ve turistler, serinlemek için denize girerken bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra sahil bandındaki gölgelik alanlarda piknik yaparak vakit geçiren tatilciler de oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde ise yabancı turistler, Kaleiçi Yatlimanı gibi tarihi ve turistik alanları tur rehberleri eşliğinde gezdi.

Ailesiyle tatil için Antalya'ya gelen Polonyalı turist Dorota Kozik, Antalya'nın sıcak havasına rağmen çok etkileyici bir şehir olduğunu söyledi.

Geçen hafta geldiklerini ve birkaç gün daha kalacaklarını belirten Kozik, "Hava çok sıcak. Bol bol su içiyorum, serinlemek için Türk çayı içiyorum." dedi.