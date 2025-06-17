Muratpaşa'da okçuluk kursu düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksinde 8-15 yaş grubu çocuklara yönelik başlangıç ve orta seviye okçuluk kursu açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" kapsamında düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olan yaz dönemi spor okulları başlıyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik 23 branşta düzenlenecek kurslara kayıt başvuruları, belediyenin internet sitesi "muratpasa-bld.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor.

Bu yaz futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, beceri ve koordinasyon, su cimnastiği, pilates, aerobik ve çocuk zumba branşlarında eğitimler verilecek.

Dersler 1 Temmuz'da başlayacak.