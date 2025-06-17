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        Antalya'da çöken balkonun altında kalan işçi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:37
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        Antalya'da çöken balkonun altında kalan işçi öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

        Güzeloba Mahallesi, 2177 Sokak'ta bulunan bir sitede izolasyon çalışması yapan Suriye uyruklu Mahmut Abid'in (41) üzerine balkon çöktü.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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