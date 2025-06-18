Serik'te zabıta ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı
Antalya'nın Serik ilçesinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini korumak amacıyla zabıta ekiplerince kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini korumak amacıyla zabıta ekiplerince kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Atatürk Caddesi ve Yaşar Uçar Caddesi'nde yapılan denetimlerde özellikle yayaların geçişini engelleyen unsurlar kontrol edildi.
Denetimlerde, kaldırıma masa, sandalye, duba ve çeşitli teşhir ürünleri yerleştirerek kamuya açık alanları işgal eden işletmeler tespit edildi.
Zabıta ekipleri, iş yerlerini hem sözlü hem de yazılı olarak uyarırken, bazı işletmelere ait dubalar ise kaldırıldı.
Vatandaşların kaldırım işgaliyle karşılaşmaları durumunda ekiplere bildirmelerini isteyen yetkililer, kentte yaya güvenliğini ve düzeni sağlamak için yürütülen bu çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.