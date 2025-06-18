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        Antalya'da alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki alt geçitte takla atan otomobilden çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:06
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        Antalya'da alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesindeki alt geçitte takla atan otomobilden çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Feyza Köse idaresindeki 07 P 6186 plakalı otomobil, Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'inde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvara çarptıktan sonra takla attı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan Köse, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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