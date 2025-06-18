Antalya'da alt geçitte takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan Köse, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Feyza Köse idaresindeki 07 P 6186 plakalı otomobil, Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'inde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvara çarptıktan sonra takla attı.

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