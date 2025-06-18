Alanya'da tartıştığı kişiyi cam parçasıyla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda Azerbaycan uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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