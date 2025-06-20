Darp sonucu hayatını kaydeden kişi organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, darp sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu.

9 Haziran'da darp sonucu ağır yaralanan ve Antalya Şehir Hastanesine kaldırılan Muzaffer Ancın'ın (33) yoğun bakımda süren yaşam mücadelesi, beyin ölümünün gerçekleşmesiyle sona erdi.

Ancın'ın ailesinin onayıyla organ bağışı süreci başlatıldı.

Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Cennet Doğanay, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tetkikler sonucunda beyin ölümü gerçekleştiği tespit edilen 33 yaşındaki değerli hastamız Muzaffer Ancın'ın ailesi, son derece anlamlı ve insanlık adına önemli bir karar alarak organ bağışında bulundu. Aileye, insanlık adına gösterdikleri bu davranış için minnettarız. Acımız büyük, kelimeler yetersiz." dedi.

Bu gönüllülüğün başka hastalara umut, sağlık ve yaşama sevinci olduğunu dile getiren Doğanay, "Bu onurlu karar sayesinde akciğer ve kalp uygun alıcılara nakledilmek üzere yola çıkarılmış, karaciğer acil kodla bekleyen bir hastaya, sağ ve sol böbrek ise tam doku uyumu sağlanan iki hastaya nakledilmek üzere gönderilmiştir." diye konuştu.

Doğanay, bir kişinin organ bağışı kararının birden fazla kişiye yeniden hayat verebildiğine işaret ederek, bu örnekte olduğu gibi tek bir bağışla 5 hastanın yaşama tutunduğunu söyledi.

Vatandaşlara organ bağışı konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Doğanay, kimsenin yarının ne getireceğini bilemeyeceğini, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Ancın'ın ameliyathane çıkışında bekleyen ailesi, organların transferi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Evladını kaybeden baba Mustafa Ancın, duygularını şöyle ifade etti:

"Bizim tek tesellimiz evladımızın organlarının başkalarına hayat verecek olması. Onlar yaşadıkça ve insanlık için, vatan millet için iyilikler yaptıkça inşallah oğlum da hissedar olacak. Bu ahiretinin kurtulmasına sebep olacak, vesile olacak. Biz bu teselliyle hayatımızı devam ettireceğiz. Üzüntümüz çok büyük ama bir yandan da buruk bir sevincimiz var. İnşallah gittiği canlarda yaşasın, hayat bulsun evladım."