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        Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:14
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        Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale ediliyor.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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