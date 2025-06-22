Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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