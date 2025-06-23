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        Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne 48 yeni personel

        Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü kadrosuna 48 yeni personel atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:59
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        Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne 48 yeni personel
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü kadrosuna 48 yeni personel atandı.

        Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında teşkilatın daha da güçlendirildiğini belirtti.

        Bu doğrultuda ilçeye 13 arazöz operatörü, 1 grayder operatörü, 34 orman işçisi atandığını aktaran Okudan, personelin ilk yardım, yangınla mücadele eğitimlerini tamamlandıklarını ve göreve hazır hale geldiklerini bildirdi.

        Serik Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel sayısının 121'e ulaştığını belirten Okudan, "Yangınsız bir sezon diliyoruz. Vatandaşlarımızdan da gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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