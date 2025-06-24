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        Finike Kaymakamlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Birimi Toplantısını yaptı

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında, "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Birimi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:31
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        Finike Kaymakamlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Birimi Toplantısını yaptı
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        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında, "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Birimi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Finike Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Gürcü Leyla Kaya, Finike Belediyesi Gıda Mühendisi Ayşegül Aydemir, Peyzaj Yüksek Mimarı Tuğba Tunç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Serkan Şahin, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Durdali Uzunboy, Arykanda Doğa Sporları Derneği Başkanı Yakup Karataş ve bazı okul müdürleri katıldı.

        Çelik, toplantıdaki konuşmasında, yerel, ulusal ve uluslararası fonlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştıklarını kaydetti.

        İlçede yaşayan vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı için işbirliklerine dayalı projeler üretmek gerektiğini vurgulayan Çelik, "İlçemizin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunularak, hali hazırda yürütülen projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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