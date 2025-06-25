Antalya Teknokent, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne Katıldı

Yavuz, Antalya Teknokentin yapay zeka, eğitim teknolojileri ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını, Türkiye genelindeki teknokentlerin yapay zeka odaklı dönüşüm sürecindeki stratejik ve yapısal rollerinin yenilikçi girişimlerin gelişiminde üstlendikleri rolü katılımcılarla paylaştı.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Teknokentin standı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

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