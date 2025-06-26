Serik'te saçkıran hastası çocuğa doğum günü sürprizi

Burada yeni yaşını kutlayan Defne, belediye çalışanları tarafından verilen pasta ve hediyelerle şaşkınlık yaşadı.

Belediye ekipleri, anne Esra ve baba Emrah Turaç ile kızları Defne'yi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Serik Belediyesinin restoranında buluştu.

Serik Belediyesi ekipleri, saçkıran (alopesi) hastası 5 yaşındaki Defne Turaç için doğum günü sürprizi yaptı.

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