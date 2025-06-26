Serik'te saçkıran hastası çocuğa doğum günü sürprizi
Serik Belediyesi ekipleri, saçkıran (alopesi) hastası 5 yaşındaki Defne Turaç için doğum günü sürprizi yaptı.
Serik Belediyesi ekipleri, saçkıran (alopesi) hastası 5 yaşındaki Defne Turaç için doğum günü sürprizi yaptı.
Belediye ekipleri, anne Esra ve baba Emrah Turaç ile kızları Defne'yi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Serik Belediyesinin restoranında buluştu.
Burada yeni yaşını kutlayan Defne, belediye çalışanları tarafından verilen pasta ve hediyelerle şaşkınlık yaşadı.
Defne, Alkışlarla pastasını üfleyerek unutulmaz bir an yaşadı.
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