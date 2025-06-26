Elmalı Belediye Başkanı Öztürk derece alan güreşçileri ödüllendirdi
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.
Öztürk, Sivas'ta yapılan şampiyonada dereceye giren Elmalı Yeşilyayla Spor Kulübünün yönetici ve sporcularını kabul etti.
Asım Mert Demir, Turgut Tuğra Sarı, Tahir Onur Özdemir, Turgut Alp Şahin, Turgut Tuğra Şahin'i tebrik eden Öztürk, belediye olarak gençlerin sportif gelişimine katkı sağlamaya ve onları her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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