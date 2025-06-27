Serik Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
Serik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.
Serik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.
Başhekim Serkan Kurt, hastanelerinde anne ve bebek dostu odaklı hizmet verdiklerini söyledi.
Başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurt, "Doğumhane kliniğimizde kaliteli ve nitelikli bakım hedefleyerek konfor ve hijyen standartları yüksek Anne ve Bebek odaklı hizmet sunmaktayız." dedi.
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