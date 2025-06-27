Serik Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

Başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurt, "Doğumhane kliniğimizde kaliteli ve nitelikli bakım hedefleyerek konfor ve hijyen standartları yüksek Anne ve Bebek odaklı hizmet sunmaktayız." dedi.

Serik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.

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