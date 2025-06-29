GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale etti.

Yangında bazı seralar zarar gördü, vatandaşlar da yangını söndürmek için ekiplere destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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