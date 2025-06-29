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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 21:41 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:41
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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan 2 ayrı orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale etti.

        Yangında bazı seralar zarar gördü, vatandaşlar da yangını söndürmek için ekiplere destek verdi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        - "İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi"

        Yurtpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yangında seraları etkilenen Osman Aras, gazetecilere, evinde televizyondan İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin gelişmeleri takip ettiğini söyledi

        Bu sırada bir yakının telefonla arayarak mahallelerinde yangın olduğunu söylemesi üzerine evinden çıktığını belirten Aras, "Alevler ev ve seraların yakınına kadar geldi. Benim 3 seram, odunlarım yandı. Hayvanlarım olduğu yere de alevler geliyordu ama fark edip söndürdük. Yangın var dediklerinde inanamadım. Söylediklerinde ben de yangın izliyordum televizyonda. İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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