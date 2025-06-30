Antalya'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Antalya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej ve etkinlik programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'inde katılımıyla Varyant girişindeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Sahil Yaşam Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantları ve oyun alanlarını ziyaret etti.

Burada çocuklarla ilgilenen Vali Şahin ve eşi, etkinlik alanında çocuklarla sohbet ederek oyunlarına eşlik etti.

Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, koruyucu aile sisteminin 2002'den bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Türk milletinin evlatlarına anne ve baba şefkatiyle, gerçek bir aile sıcaklığını sunmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu onurlu görevi, yeryüzünün kanatsız melekleri olan koruyucu ailelerimiz büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor. Toplum olarak geleceğe olan umudumuz, bu iyi yürekli insanların varlığıyla daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.