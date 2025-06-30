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        Antalya'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

        Antalya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej ve etkinlik programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:58
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        Antalya'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı
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        Antalya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej ve etkinlik programı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, program Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'inde katılımıyla Varyant girişindeki kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüşün ardından Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Sahil Yaşam Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantları ve oyun alanlarını ziyaret etti.

        Burada çocuklarla ilgilenen Vali Şahin ve eşi, etkinlik alanında çocuklarla sohbet ederek oyunlarına eşlik etti.

        Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, koruyucu aile sisteminin 2002'den bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

        Türk milletinin evlatlarına anne ve baba şefkatiyle, gerçek bir aile sıcaklığını sunmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu onurlu görevi, yeryüzünün kanatsız melekleri olan koruyucu ailelerimiz büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor. Toplum olarak geleceğe olan umudumuz, bu iyi yürekli insanların varlığıyla daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

        Antalya'da yaklaşık 300 koruyucu ailenin 325 çocuğa sıcak bir yuva sunduğunu aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Antalya, okul ve sağlık ocağı yapımından sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok hayır işinde Türkiye genelinde ilk beş sırada yer alıyor. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle tüm Antalyalı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bir insanın hayatı boyunca yapabileceği en anlamlı iyilik, bir çocuğa sıcak bir yuva ortamı sağlamaktır. Emin olun ki siz onlara ne kadar sevgi verirseniz, onlar size çok daha fazlasıyla karşılık verecek. Böylece hayata çok daha mutlu bakacaksınız. Koruyucu ailelerimizin gözlerindeki mutluluk ışığını, hanelerine katılan yeni bir üyenin getirdiği bereketi görüyorum ve sizlerin de bu güzelliğe ortak olmanızı diliyorum."

        Konuşmaların ardından etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.

        Programa, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Baş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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