Antalya'da yağlı direkten bayrak kapma yarışması yapıldı

Yarışmayı, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve çok sayıda vatandaş izledi.

Bayram, gazetecilere, bu yıl direğin çok yüksek olduğunu, ancak dördüncü turda bayrağı almayı başardığını söyledi.

Balıkçı Barınağı'ndaki yarışmada, yağlı direkten bayrak kapmak için 40 kişi mücadele etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yağlı direk yarışması düzenlendi.

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