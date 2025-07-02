Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kurşunlu Mahallesi'nde yerleşim yerine ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi sürdürüyor.
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