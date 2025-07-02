Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi sürdürüyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde yerleşim yerine ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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