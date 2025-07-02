Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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