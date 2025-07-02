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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:14
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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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