Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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