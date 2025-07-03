Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden 193 çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 avro çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, saha çalışması yaparak, güvenlik kamera kayıtlarını detaylı inceleyip hırsızlık olayını F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 avro, 150 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ve atınlar ise sahibine teslim edildi.