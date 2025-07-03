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        Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:20
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        Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden 193 çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 avro çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, saha çalışması yaparak, güvenlik kamera kayıtlarını detaylı inceleyip hırsızlık olayını F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 avro, 150 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen para ve atınlar ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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