Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden 193 çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 avro çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, saha çalışması yaparak, güvenlik kamera kayıtlarını detaylı inceleyip hırsızlık olayını F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 avro, 150 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Ele geçirilen para ve atınlar ise sahibine teslim edildi.
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