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        Antalya'da çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:21
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        Antalya'da çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Çamköy Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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