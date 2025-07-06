CHP'li Başarır'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tutuklanmasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Partisinin Antalya İl Başkanlığınca Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen mitingde toplanan partililere seslenen Başarır, ortada Muhittin Böcek'in tutuklanmasını gerektiren bir suçun bulunmadığını öne sürdü.

Başarır, Muhittin Böcek'in Kovid-19 döneminde 108 gün entübe edildiğini ifade ederek, "Ölümle yaşam arasında gitti, geldi. O gün de hastane önünde toplandınız, dualar ettiniz. Allah, onu Antalya'ya, sizlere bağışladı ama şimdi ciddi tedavi görmesine, dönem dönem solunum sıkıntısı yaşamasına, bunu mahkemeye söylememize rağmen onu cezaevine attılar. Bu meydan boş kalmasın. Bugün çok kıymetli Belediye Başkanımız, evladınız Muhittin Böcek ile görüştüğümde 'Hizmetler aksamasın, arkadaşlarımız halka dokunmaya devam etsin, yakında geleceğim' dedi." diye konuştu.