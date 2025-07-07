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        Kumluca'da 3. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri sona erdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:42
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        Kumluca'da 3. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri sona erdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı.

        Baysı Mahallesi'ndeki festivalin ikinci gününde lastik sapanla hedef vurma, takım oyunlarında dörtlü yürüme, su üzerinden geçme, eşek yükleme, çamaşır serme, anne terliği ile kule devirme, havada balon uçurma ve mandal takma, ibrikle kova doldurma ve tele ıslak çorap atma yarışmaları yapıldı.

        Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, yaptığı açıklamada, geleneklerini, göreneklerini ve yaşam kültürlerini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Festivale katılan Süleyman Uslu da Yörük kültürünün yaşatıldığı festivalin güzel geçtiğini ifade etti.

        Yarışma finalinde birinci olarak çoban kepeneğini devralan Atilla Avcılar ise kepeneğin bir yıl süreyle kendisinde kalacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

        İkinci gün etkinliklerini Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kişi takip etti.

        Yarışmalar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller, festivalin düzenlenmesine sponsor olan firma ve kuruluşlara plaket verildi.

        Etkinlik sonunda sanatçı Nurcan Altınok konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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