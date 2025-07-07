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        Serik'te ilçe koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Dr. Cemal Şahin başkanlığında koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:21
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        Serik'te ilçe koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı düzenlendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Dr. Cemal Şahin başkanlığında koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Şahin, Serik Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlar ile zaman zaman bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını söyledi.

        Muhtarların sahadaki en güçlü temsilciler olduğunu vurgulayan Şahin, "Kamu hizmetleri bir bütündür. Bütün parçaları bir araya geldiğinde o bağı yakalarsınız. Muhtarlarımız, STK'larımız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bizler bir bütünüz. Burada asıl amaç vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermektir." dedi.

        Her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını ifade eden Şahin, mahalle ziyaretleri ile sorunları, sıkıntıları yerinde görüp çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Bölgedeki Orman yangınlarına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

        "Yaz ayları olması, sıcak mevsim olması bölgemiz için de yangın olasılıklarının arttığı bir süreci yaşatıyor. Antalya yangın konusunda çok hassas bir yer. Malumunuz Manavgat yangını oldu. Biz de geçen yıl Yumaklar ve Hacıosmanlar bölgesinde iki büyük yangın atlattık. Bu nedenle yangını oluşturacak unsurları ortadan kaldırmak gerekiyor. Yangınlara baktığımızda tamamında bir şekilde insan unsuru ön plana çıkıyor. Dikkatsizlik, sigara izmariti, mangal ateşi, anız yakmak, evinin etrafında ot yakmak yada elektrik hatlarından çıkan sonuçlarla yangınları yaşıyoruz. Bizler bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Şu ana kadar bu yıl bölgemizde böyle bir durum olmadı ama önümüzde 2-3 ay gibi bir süre var. Bununla ilgili toplantılarımızı yaptık kararlarımızı aldık. Aldığımız kararlar doğrultusunda Havai fişek atılması, ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması gibi. Bu konuda muhtarlarımız çok daha duyarlı olması gerekir."

        Şahin, sahipsiz köpeklerle ilgili de muhtarların duyarlı olmasını istedi.

        Serik'in turistlerin yoğun geldiği, otellerin olduğu bir ilçe olduğuna dikkati çeken Şahin, muhtarlardan fahiş fiyat uygulayan, turistleri aldatan, ayıplı mal ile hizmet sunan kişileri mutlaka ilgili mercilere bildirmelerini istedi.

        Bölgede araç trafiğinin de yoğun olduğunu belirten Şahin, trafik güvenliğini tehlikeye sokan hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

        Toplantıda, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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