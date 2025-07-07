Manavgat Belediyesine düzenlenen rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişiden adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ve 5 iş insanının tutuklanmasına karar verdi.

Diğer sanıkların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.