ASKON'dan "Zor Zamanlarda Yönetim ve Liderlik Sanatı" buluşması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesince "Zor Zamanlarda Yönetim ve Liderlik Sanatı" başlıklı buluşma gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) düzenlenen programda konuşan ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, liderliğin zor zamanlarda anlam kazandığını belirtti.

Gerçek liderliğin belirsizliklerin arttığı, baskının yoğunlaştığı dönemlerde ortaya çıktığını kaydeden Kacar, kriz dönemlerinin aynı zamanda karakter testi olduğunu, liderlikte bilgi ve statü kadar dirayet, empati ve ilham verme gücünün de önemli olduğunun altını çizdi.

Programın konuk konuşmacısı olan ASKON Kurumsal İletişim ve Strateji Sektör Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez ise liderlikte dönüşümün, yeni dünya düzeniyle birlikte daha fazla önem kazandığını belirterek katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Programa ayrıca ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.