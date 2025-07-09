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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:55
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

        Ay-yıldızlı ekip, 22-17 ve 24-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

        Milliler, yarın ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.

        A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında yarın Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

        Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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