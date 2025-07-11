Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliğine Büşra Özdemir seçildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Büşra Özdemir başkanvekili seçildi.

Belediye Meclisi, Başkan Böcek'in "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP grubu, başkanvekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi.

Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy, geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

Özdemir, yaptığı konuşmada, Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi.