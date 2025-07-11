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        Antalya'da evinin balkonunda dengesini kaybeden kişi alttaki iş yerinin tentesine düştü

        Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden kişi alt kattaki iş yerlerine ait tentelerin üzerine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:30
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        Antalya'da evinin balkonunda dengesini kaybeden kişi alttaki iş yerinin tentesine düştü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden kişi alt kattaki iş yerlerine ait tentelerin üzerine düştü.

        Belek Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda ikamet eden Özgür Gültepe (32) henüz bilinmeyen nedenle ikinci kattaki balkonda yürürken dengesini kaybederek alt katta bulunan iş yerinin tentelerine düştü.

        Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren Gültepe, tentelerin üzerinde hareketsiz kaldı.

        Durumu fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler gelene kadar esnaf, merdiven kurarak Gültepe'ye ulaşmaya çalıştı ve kendisini sakinleştirdi.

        Olay yerine ulaşan ekipler Gültepe'yi bulunduğu yerden dikkatlice yere indirdi.

        Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Gültepe, işlemlerinin ardından evine çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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