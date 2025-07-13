Alanya'da denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandı

Denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya, trafik kuralları ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 12-13 Temmuz'da emniyet ekiplerince 2 bin 70 araç ve sürücüsü denetlendi.

Alanya Kaymakamlığı, polis sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandığını bildirdi.

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