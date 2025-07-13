Alanya'da denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandı
Alanya Kaymakamlığı, polis sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Alanya Kaymakamlığı, polis sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 12-13 Temmuz'da emniyet ekiplerince 2 bin 70 araç ve sürücüsü denetlendi.
Denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya, trafik kuralları ihlallerinden cezai işlem uygulandı.
Ekiplerce, 74 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.