Antalya'da falezlerden düşen kişi kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Deniz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda girilmesi yasak alanda yürüyüş yapan bir kişi dengesini kaybederek Kadınyarı Kanyonu'na düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kanyona inen ekipler sedyeye bağlanan halatlar yardımıyla yaralı kişiyi yukarıya çekti.
İlk müdahalesi parkta yapılan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
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