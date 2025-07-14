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        Antalya'da izcilik kampına başvurular başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 6. dönem izcilik eğitim programına başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:58
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        Antalya'da izcilik kampına başvurular başladı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 6. dönem izcilik eğitim programına başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen izcilik programı, 11-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor.

        Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde düzenlenecek programda adaylar, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak.

        Çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, 17, 18, 24 ve 25 Temmuz'da ücretsiz düzenlenecek.

        Dört günlük eğitimin sonunda adaylar, ay sonunda Akseki ilçesinde düzenlenecek kampa katılıp, teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak.

        Galeri
        Galeri

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