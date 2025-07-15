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        Antalya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:16
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        Antalya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Orta Mahalle, D400 kara yolunda Ahmet Y. idaresindeki 07 ABS 648 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Y. yönetimindeki 07 BVK 407 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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