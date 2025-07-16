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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:51
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinde gerçekleşen dolandırıcılık faaliyeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Belirlenen iş yerine yapılan baskında, çalışan 3 kişinin görevlerinde yükseltilmelerini sağlamak vaadiyle 5 şüpheli tarafından 3 milyon 440 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

        Yapılan operasyonda İ.D, K.D, A.Ş, M.C.Ö. ve H.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 cep telefonu, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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