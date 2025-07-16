Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö.'nün kullandığı 07 AKA 345 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 42 BCE 258 plakalı motosiklet, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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