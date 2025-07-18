Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Erentepe Mahallesi Pınargözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarına başlanan bölgede, jandarma ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.