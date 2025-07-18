Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çuvala takılarak yaralanan deniz kaplumbağası yavrusu kurtarıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağı çuvala dolanmış olarak yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çuvala takılarak yaralanan deniz kaplumbağası yavrusu kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağı çuvala dolanmış olarak yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu kurtarıldı.

        Side Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekibi, denizde çuvala dolanmış kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti.

        Kurtarılarak Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneğine teslim edilen yavru, tedaviye alındı.

        Veteriner hekim Mehmet Yüksek, yeşil deniz kaplumbağasının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Kaplumbağanın derisinde küçük yaralar bulunduğunu, kaslarının ise hasar görmediğini ifade eden Yüksek, "Antibiyotikli pansuman ve kremlerle 2 günlük bir tedavimiz olacak. Kanaması durduktan sonra kontrol havuzunda gözlem altında kalacak. Ardından da ait olduğu denize bırakacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Alanya'da hayalet ağa takılan 3 yengeç kurtarıldı
        Alanya'da hayalet ağa takılan 3 yengeç kurtarıldı
        KUTSO, Demre'de muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldi
        KUTSO, Demre'de muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldi
        Kumluca'da piknik yapanlar orman yangınlarına karşı uyarıldı
        Kumluca'da piknik yapanlar orman yangınlarına karşı uyarıldı
        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
        GSB Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı
        GSB Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı
        Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor
        Finike-Demre kara yolunda yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor