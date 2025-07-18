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        Antalya'da imece usulü hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla imece usulüyle hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:03
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        Antalya'da imece usulü hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla imece usulüyle hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülay Eser'in öncülüğünde mahalle sakinlerinin temin ettikleri malzemelerle aşure hazırlandı.

        Muratpaşa Belediyesi'nin aşevinde pişirilen aşure, muhtarlık önünde kurulan masalarda vatandaşa dağıtıldı.

        Muhtar Eser, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Eser, "41 çeşitle yapılan aşureyi, 41 vatandaşın katkısıyla gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin katkısıyla bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

        Çok geniş bir yere sahip olmadıklarını ve bu nedenle küçük bir alanda vatandaşa ikram edebildiklerini belirten Eser, gelecek yıllarda daha geniş bir alanda ve geniş bir kitleye hitap etmek istediklerini ifade etti.

        Eser, aşure yapımına destekte bulunanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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