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        Antalya'da bir haftada 16 bin 722 sürücüye ceza uygulandı

        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 57 bin 623 araç ve sürücünün 16 bin 722'sine idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:58
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        Antalya'da bir haftada 16 bin 722 sürücüye ceza uygulandı
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        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 57 bin 623 araç ve sürücünün 16 bin 722'sine idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yük ve yolcu taşımacılığı, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask denetimlerine ağırlık verildi.

        Helikopter ve dron destekli denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 6 bin 728, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 2 bin 774, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin 6 bin 96, emniyet kemeri kullanımına yönelik 15 bin 624 ve motosiklet ile motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik 12 bin 224 denetim yapıldı.

        Bu kapsamda yasak yerlere park eden 2 bin 615, engellilere ayrılmış yerlere park eden 312, hız sınırını aşan 2 bin 175, alkollü araç kullanan 268, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 10, abartı egzoz kullanan 98, kırmızı ışık ihlali yapan 1219, emniyet kemeri takmayan 1543, kask takmayan 3 bin 872, ehliyetsiz ya da belgesi geri alınmış şekilde araç kullanan 309 sürücüye işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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