KUTSO, Demre'de muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldi

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından Demre'de faaliyet gösteren muhasebeci ve mali müşavirlerle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Demre Temsilcisi Muhammet Manavgatlı ile ilçede hizmet veren muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

Toplantıda, bölgedeki ticari faaliyetler, mevzuat uygulamaları, oda hizmetleri ve mali müşavirlerin beklentileri değerlendirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özen, oda olarak Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Bu toplantılardan çıkan ortak fikirlerle bölge ekonomisine yön verecek projeler hazırlamayı ve bölgedeki iş insanlarına destek vermeyi hedeflediklerini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Muhasebeci ve mali müşavirler, işletmelerimizin en yakın yol arkadaşlarıdır. Bölgesel kalkınmanın sağlıklı ilerlemesi için onların sahadaki deneyim ve gözlemleri bizim için çok kıymetli. Demre gibi üretim ve turizm potansiyeli yüksek ilçelerimizde, meslek mensuplarının sorunlarını doğrudan dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu tür buluşmaları önemsiyoruz. Oda olarak her zaman iş dünyamızın ve meslek camiamızın yanındayız."