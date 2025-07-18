Kumluca'da piknik yapanlar orman yangınlarına karşı uyarıldı

Ekipler, yol kenarına sigara izmariti, cam şişe ve çöp bırakılmaması yönünde uyardıkları vatandaşlara, olası bir yangın durumunda 112 ya da 177'ye aramaları gerektiğini hatırlattı.

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