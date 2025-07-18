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        Alanya'da hayalet ağa takılan 3 yengeç kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan üç yengeç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:47
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        Alanya'da hayalet ağa takılan 3 yengeç kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan üç yengeç kurtarıldı.

        İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe ile turistler, Alanya Kalesi açıklarında dalış yaptıkları esnada üç yengecin hayalet ağa takıldığını fark etti.

        Meşe, beraberindekilerle yengeçleri sudan çıkararak, takıldıkları ağı kesti. Kurtarılan yengeçler, tekrar suya bırakıldı.

        Yengeçlerin sudan çıkarılma ve ağdan kurtarma anı teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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