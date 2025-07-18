Alanya'da hayalet ağa takılan 3 yengeç kurtarıldı

Yengeçlerin sudan çıkarılma ve ağdan kurtarma anı teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe ile turistler, Alanya Kalesi açıklarında dalış yaptıkları esnada üç yengecin hayalet ağa takıldığını fark etti.

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