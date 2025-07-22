Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü; piknik yaparken yangın çıkardıkları ve alevlere müdahale ederken yaralandıkları iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü; piknik yaparken yangın çıkardıkları ve alevlere müdahale ederken yaralandıkları iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Duacı Mahallesi Antalya Şehir Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının başladığı noktada bir hafif ticari aracın da yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Ormanda piknik yaparken yangın çıkardıkları ve alevlere müdahale ederken yaralandıkları öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.