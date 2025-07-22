Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının başladığı noktada bir hafif ticari aracın da yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

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