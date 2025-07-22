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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı (3)

        GÖZALTINEDENİ 'RÜŞVET' VE 'ARACILIK'Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon gerekçesinin 'rüşvet' ve 'aracılık' olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:32
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı (3)
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        GÖZALTINEDENİ ‘RÜŞVET’ VE ‘ARACILIK’

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon gerekçesinin 'rüşvet' ve 'aracılık' olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T. (42), Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda İmar Müdürü Vekili Tuncay K. (48) ve Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.'nin (35) Aksu ilçesi Altıntaş mevkindeki inşaatlar için imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldığının ve aracılık ettiklerinin tespit edildiği belirten başsavcılık açıklamasında, "Şahıslar eş zamanlı operasyon kapsamında ikametlerinde yakalanmış Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilerce kullanılan dijital materyallere ve suçtan elde edilmiş olduğu değerlendirilen 60 bin 700 TL, 2 bin 310 avro, 1280 İsviçre Frangı ve 150 dolar nakit paraya tahkikata esas olmak üzere el konulmuştur. Her üç şüpheli şahıs da gözaltına alınmış, soruşturma devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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