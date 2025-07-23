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        Antalya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5'i turist, 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:41
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        Antalya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5'i turist, 7 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

        Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Cebrail Ö. idaresindeki 07 CEA 878 plakalı ticari taksi ile Yakup Ş. yönetimindeki 07 EUH 43 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın şiddetiyle ticari takside sıkışan turistler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada, araç sürücüleri ile takside yolcu olarak bulunan 5 yabancı turist yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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