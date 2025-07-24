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        Yeni Kaş İlçe Jandarma Komutanı göreve başladı

        Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen İbrahim Dolaş, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:10
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        Yeni Kaş İlçe Jandarma Komutanı göreve başladı
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        Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen İbrahim Dolaş, görevine başladı.

        Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı Koruma Bölük Komutanı olarak görev yapan Dolaş, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına atandı.

        Önceki görev yerinden ayrıldıktan sonra yeni görev yeri olan Kaş'a gelen üsteğmen Dolaş, ilçedeki görevine başladı.

        Dolaş, gazetecilere, "Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı olarak ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için güler yüzlü ve özverili bir şekilde çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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