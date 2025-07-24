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        Antalya'da "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:07
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        Antalya'da "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, hayata geçirilen Genel Tarım Sayımı süreciyle ilgili yürütülen çalışmaları Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yerinde inceledi.

        Şahin, gazetecilere, ülke tarımının geleceği açısından son derece önemli olan Genel Tarım Sayımı sürecinin Serik'te başladığını söyledi.

        Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ofiste görevli 8 personelin sahada etkin şekilde veri toplama süreci yürüteceğini belirten Şahin, "Bu sayım çalışması, yalnızca sayısal bir veri toplama faaliyeti değil aynı zamanda tarım sektörümüzün mevcut durumunu ortaya koymak, tarımsal üretimimizi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek ve kırsal kalkınma politikalarımıza yön vermek açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Sayım kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmelerin gerçek kişi, aile işletmesi, şirket ya da kooperatif katılımını beklediklerini kaydeden Şahin, katılımın zorunlu olduğunu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu gereğince üreticilerin verileri doğru, eksiksiz ve zamanında beyan etme yükümlülüğü bulunduğunu dile getirdi.

        Şahin, toplanan tüm verilerin yalnızca istatistik amaçlı kullanılacağını ve tamamen gizli tutulacağını kaydetti.

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