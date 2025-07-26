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        Serik'te çeşitli suçlardan yakalanan 7 kişiyi tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:46
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        Serik'te çeşitli suçlardan yakalanan 7 kişiyi tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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