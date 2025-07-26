Serik'te çeşitli suçlardan yakalanan 7 kişiyi tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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